Bakım Cilt bariyerinin hasar gördüğünün 5 işareti: İşte yenileme yolları

Cilt bariyerinin hasar gördüğünün 5 işareti: İşte yenileme yolları

Bakım

Cilt bariyerinin hasar gördüğünün 5 işareti: İşte yenileme yolları

Cilt bariyeri, cildi zararlı çevresel faktörlerden ve su kaybından koruyan son derece önemli bir yapıdır. Cilt bariyeri birçok nedenden dolayı zarar görebilir ve neredeyse işlevsiz hale gelebilir. Cilt bariyerinizin hasar göründüğünden şüpheleniyorsanız, 5 belirtiye dikkat etmeniz gerekiyor. Peki zarar gören cilt bariyeri nasıl onarılır? Cilt bariyerini onarmanın yollarını anlattık...

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:01 Son Güncelleme:
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Cilt bariyeri, kolesterol, seramid ve lipidlerden oluşan cildimizin en son katmanıdır. Vücudumuzu zararlı çevresel faktörlerden ve güneş ışınlarından korur, nemlendirir ve sağlıklı kalmasını sağlar. Cilt bariyeriniz hasar gördüğü zaman iyi çalışmaz. Çok fazla peeling yapmak, cilt bariyerine son derece zarar verebilir. Yaş aldıkça da cilt bariyeri zayıf hale gelebilir. Cilt bariyerinizin hasar gördüğünün belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak 5 temel işaretle cilt bariyeriniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

CİLT BARİYERİNİN HASAR GÖRDÜĞÜNÜN 5 İŞARETİ

Cilt bariyeriniz hasar gördüğü zaman zararlı maddeler cildinize kolayca girebilir ve sonuç olarak ortaya şu 5 problem çıkar:

  • Kuruluk
  • Hassasiyet
  • Sivilce
  • Dehidrasyon
  • İltihaplanma

HASAR GÖREN CİLT BARİYERİ NASIL ONARILIR?

İlerleyen yaş ya da çok fazla peeling sonucu yıpranan bir cilt bariyerini onarmak mümkün.

Yaşlandıkça zayıflayan cilt bariyerinin seramid ve lipid kaybını yenilemek gerekiyor. Doğru cilt bakımı ile cilt bariyerinizi onarabilirsiniz. Bunun için hyaluronic asit içeren nemlendirici şart.

Sağlıklı cilt bariyeri için omega, seramid ve yağ asitleri içeren onarıcı kremlere öncelik vermelisiniz.

Cildinizi temizlemek için hassas ciltlere özen geliştirilen temizleyiciler kullanmalısınız.

Cilt bariyeriniz hasar gördüyse, retinol içerikleri ve peeling'lerden uzak durmanızda fayda var.


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