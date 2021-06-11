Cilt ve yüz için en iyi 5 doğal yağ

Cilt sağlığı açısından cildimizi nemlendirmek son derece önemli. Hele ki yeterince su içmiyorsak, cildimiz ekstra bir nemlendirmeye ihtiyaç duyar. Son yıllarda klasik nemlendiricilerin yerini doğal yağlar aldı. Yüz yağları ne işe yarar? diye soracak olursanız, nemlendirme söz konusu olduğunda son derece iyi çalışan doğal yüz yağları ile birçok cilt sorununu da gidermek mümkün oluyor. Gül hastalığı, kızarıklık, sivilce ve cildi dolgunlaştırmak için kullanılan yüz yağlarının birçok çeşidi var. Ancak her doğal yağı yüze sürmek iyi değil. Şimdi sizlere yüz ve cilt için en iyi 5 doğal cilt yağından bahsedeceğiz. Bu yağları kullanmadan önce içeriklerine herhangi bir alerjiniz olup olmadığını mutlaka öğrenmeniz gerekiyor.

1- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Healtline'a göre, Hindistan cevizi yağı birçok sağlık sorununa iyi geldiği için mucizevi bir yağ olarak adlandırılıyor. Hindistan cevizinin preslenmesinden elde edilen Hindistan cevizi yağı, son yıllarda giderek daha da popüler oldu. Bu yağ, E vitamini ile dolu olduğundan iyi bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra içeriğindeki yağ asitleri sayesinde bakteri ve mantarı önler. Bakteriye bağlı gelişen sivilcelerle savaşır.

Hindistan ceviz yağı, oda sıcaklığında sıvı hale geçer. Cildiniz yağlıysa kullanırken dikkat etmelisiniz. Duşta nemlendirici olarak ya da saç kremi niyetine kullanabilirsiniz.

2- ARGAN YAĞI

Son birkaç yıldır adını sıkça duyduğumuz argan yağı, argan ağacının meyvelerinden elde edilir. Tüm cilt tipleri için uygun olan hafif bir yağdır. Nemlendirici özelliğinin yanı sıra içeriğindeki E vitamini, antioksidan ve yağ asitleri sayesinde egzama ve gül hastalığını da tedavi eder. Cildin elastikiyetini artırır ve cilde parlaklık verir.

Hem kuru hem de yağlı cildi olanlar argan yağını kullanabilir. Argan yağı sebum üretimini de dengeler.

3- KUŞBURNU YAĞI

Yaşlanma karşıtı bir yağ olan kuşburnu yağı, soğuk pres yöntemiyle elde edilir. Yağ asitleri, E,C, D vitaminleri ve beta karoten açısından son derece zengindir. Kuşburnu yağı, cildi korur, nemlendirir ve hasarları onarır. Kırışıklıkları giderir, cildi gençleştirir ve lekelerin giderilmesini sağlar. Kuşburnu yağı losyonlar ve diğer yağlarla birleştirilerek kullanılabilir. Son derece kuru bir yağdır ve cilde hemen nüfuz eder.

4- MARULA YAĞI

Afrika'da yetişen marula meyvesinden çıkan marula yağı, son derece hafif bir yağdır. Henüz çok bilinmese de ciltteki tahrişi ve iltihabın azaltan özelliği var. Diğer yağlardan daha fazla antioksidan içerdiği söylenir. Yaşlanmayı yavaşlatır ve güneş lekelerini giderir. Antimikrobiyal özelliği sayesinde sivilce oluşumunu önler. Makyaj altına rahatlıkla kullanılabilen bu yağ, tırnaklara da sürülebilir.

5-JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı, akneden sedef hastalığına ve güneş lekelerine kadar birçok sorun için kullanılabilir. Jojoba yağı, vücudumuzdaki yağ olan sebuma son derece benzer bir yağdır. Bu sayede sebum üretimini dengeler ve sivilceleri ortadan kaldırır. Cilt tonunu dengelemek ve nemlendirmek için kullanılabilir.







