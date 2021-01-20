Magazin Cımbız: Gözlerim kamaştı

Cımbız: Gözlerim kamaştı

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Cımbız: Gözlerim kamaştı

Posta gazetesi yazarı Dilara Doğan 'Cımbız' köşesinde Hande Acar'ın tarzını inceledi.

20 Ocak 2021, Çarşamba 11:44 Son Güncelleme:
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Gözü müthiş yorduğundan istemsizce kamaştırıyor. Platin sarısı saç, neon renkler ve kürk... Bu üçlünün hayali bile ürkütücüyken, Hande Acar’ın bedeninde can bulmuş. Maske bile dile gelmiş ağız büküyor. 2021’den en büyük ricam, renk uyumu sevdamızı al götür bizden. Hande Acar’ın bu, anti-sadelik hallerini de sevmiyor değilim. Havasına ve benzeri olmayan tarzına ilgim var ama bu kadarı biraz fazla.

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