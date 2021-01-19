Eşofmanın paçalarını botların içine sokmak, bu senenin sevilen trend’lerinden biri. Yumuşak deri botların ayak bileklerini sarıp, incecik göstermesini çok sevdim. Hande Yener’in ‘modayı takip ediyorum’ görüntüsünü, kurukafa çantası yerle bir ediyor. Nasıl çanta o öyle? İçindeki cüzdanın bile bahtını kapatır. Sapları çıkarılıp eve dekor yapılsa daha yerinde olur.







