Cımbız: Hande Yener'in esprisiz çantası
Posta gazetesi yazarı Dilara Doğan 'Cımbız' köşesinde Hande Yener'in tarzını inceledi...
19 Ocak 2021, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Eşofmanın paçalarını botların içine sokmak, bu senenin sevilen trend’lerinden biri. Yumuşak deri botların ayak bileklerini sarıp, incecik göstermesini çok sevdim. Hande Yener’in ‘modayı takip ediyorum’ görüntüsünü, kurukafa çantası yerle bir ediyor. Nasıl çanta o öyle? İçindeki cüzdanın bile bahtını kapatır. Sapları çıkarılıp eve dekor yapılsa daha yerinde olur.
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