ÇİMEN LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Giysilerinde çimen lekesini görenler bu lekelerden en pratik ve etkili şekilde kurtulmanın yöntemlerini araştırıyor. Çimen lekesini çıkarmak sanılanın aksine doğru yöntem ve ürünlerin seçimi ile oldukça kolaydır. Önemli olan en doğru çözümleri öğrenerek bu yeşil lekelere karşı bu çözümleri uygulamaktır. Özellikle bahar ve yaz aylarında sıklıkla karşı karşıya kalınan çimen lekelerine leke oluşur oluşmaz müdahale edilme imkanı varsa sabunlu su kullanılarak lekeler çıkarılabilmektedir. Çimen lekesi kuruduktan sonra çıkarılma durumu varsa o zaman kumaşın cinsine uygun temizleme yolu seçilir.

AYAKKABIYA BULAŞAN ÇİMEN LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Yaz ve bahar aylarında ayakkabılarımızda zaman zaman karşılaştığımız istenmeyen lekelerden birisi de kuşkusuz çimen lekeleridir. Ayakkabılarına bulaşan çimenlerin yol açtığı lekelerden zahmetsiz bir şekilde tamamen kurtulmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Ayakkabılardaki çimen lekesini çıkarmak isteyenler ilk olarak ayakkabılarını temiz bir bez ile silmelidir. Daha sonra sıvı veya toz deterjan bir miktar su ile macun kıvamına getirilerek lekenin üzerine yayılır ve diş fırçası ile macun ovalanır. İnatçı lekeler söz konusu ise bu lekelerin üzerine piyasadaki kaliteli leke çıkarıcılar uygulanabilir.

AYAKKABIDAKİ ÇİMEN LEKELERİNDE SİRKE KULLANIMI Ayakkabıdaki çimen lekesi inatçılığına devam ediyorsa üzerine birkaç damla sirke damlatılarak fırçalama işlemi yapılır. Kuru bir bez lekenin üzerine yerleştirilir. Bez tüm nemi alır. Birkaç saat sonra ise yüzeydeki lekenin beze işlediği ve ayakkabının tertemiz olduğu görülecektir. En iyi leke çıkarıcılardan birisi olan sirke güçlü ve doğal bir anti bakteriyel temizleyicidir. Bir kaşık sirkeyi, iki kaşık sıcak suda karıştırarak lekeye uygulayarak çimen lekelerinden kurtulabilirsiniz.

PANTOLONA VE T-SHİRTE BULAŞAN ÇİM LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Çimen lekesi, pantolon ve t-shirt gibi kumaş türü giysilerde çabucak emilmesi nedeni ile çıkartılması aşamasında etkili yöntemlerin tercih edilmesi gereken bir leke türüdür. Beyaz renkli kıyafetlerde genel olarak çamaşır suyu son derece etkili olup çimen lekeli beyaz pantolon ve t-shirtler de bu yöntem uygulanabilir. Renkli giysilerde ise çamaşır suyu kullanımı uygun olmaz. Leke çıkarmada bu noktada son derece etkili olan bulaşık deterjanı çitileme metodu ile uygulanabilir.

Renkli ve yünlü kumaşlardan çimen lekesini çıkarmak için oksijenli su kullanımı tavsiye edilir. Sıcak sabunlu su ile renkli kumaşı yıkadıktan sonra 12 litre durulama suyuna 5 çorba kaşığı oksijenli su katılarak çimen lekelerinden kurtulmak mümkün olmaktadır. Sentetik kumaşlarda saf ispirto kullanımı gerekli olmaktadır. Önce leke ispirto ile silinir ve ılık suda deterjanla giysi yıkanarak durulama sonucunda çimen lekelerine veda edilir.

KOT PANTOLONDAN ÇİMEN LEKESİNİ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Çimen lekesinin en fazla bulaştığı pantolon türü ise kot pantolondur. Çimen lekesini kot pantolondan çıkarmak genel olarak zor gözükmektedir. Çimen lekesini kot kumaştan çıkarırken çimen lekesi kurumuş ise kot kumaşın nemlendirilerek fırçalanması öncelikle önerilmektedir. Sonraki aşamada ise oksijenli su veya ispirto ile yıkamak lekenin tamamen ortadan kalkmasında etkili olur. Kabartma tozu ve oksijenli suyu karıştırarak evde çim lekesi çıkarıcısı yapmak mümkün olmaktadır. Alkol de çimen lekesini çıkarmada önerilir ama kumaşa sert biçimde davranılmamasına özen gösterilmelidir.