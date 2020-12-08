Türkiye Çin aşısını gönüllü yaptıran profesör kendisinde görülen yan etkiyi açıkladı

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesör kendisinde görülen yan etkiyi açıkladı

Türkiye

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesör kendisinde görülen yan etkiyi açıkladı

Çin'den getirilen corona virüs aşısını gönüllü olarak yaptıran Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "İlk dozda bir günlük bir baş ağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı" dedi.

08 Aralık 2020, Salı 17:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çin'den getirilen yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, virüsten kurtulmak için tek umudun aşı olduğunu bildirdi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın en kısa sürede Kovid-19 belasından kurtulmasını temenni ederek aşı çalışmalarının önemine işaret etti.

"İnşallah aşılar faydalı olur. Şu an etkilerini biz de bilmiyoruz, merakla bekliyoruz. İnşallah Türk aşılarımız da bir an önce piyasaya çıkar, çok etkili olur. Aşılar yarışır, Türk aşıları da bu yarışa girer inşallah." diyen Özkan, insanların biraz nefes alabilmesi için aşıların önemli olduğunu söyledi.

"Tek umudumuz aşı"

Salgının dünyayı etkilediğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Dua ediyoruz, insanlık umarım bu beladan kurtulur. Çin'den getirilen aşının deneme çalışmalarına ben de katıldım. İlk dozda bir günlük bir başağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum ama faz 3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Onlar, 'tamam bu faz 3 çalışması kırıldı' dediği anda sonuçlarına bakılacak. O zaman anlayacağız 'başağrısı yapan neydi?' diye. Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bunulamadı. Aşı çalışmalarının sonuçlarını merakla bekliyoruz."

Akdeniz Üniversitesinin de aşı üzerine çalışmalar yürüttüğüne değinen Özkan, "Bu süreçler çok hızlı olamıyor maalesef çünkü güvenli olması gerekiyor. Etkin olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bizden de güzel haberler gelir." diye konuştu.

İlgili Haberler
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Tanzanya'ya Büyükelçi olarak atandıVaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından çağrı geldi: Artık tükendikKarantina süresi neden düşürüldü? Sağlık Bakanlığı gerekçeyi açıkladı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Buyurun merkeze
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hedefimiz yüksek teknoloji olmalı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Siyaset üstü bir mesele: Aşı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cemal Reşit Rey’de “Mücbir Sebep”...
Oral Çalışlar
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Mayo sorusu artık prim yapmıyor, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Tanzanya'ya Büyükelçi olarak atandı