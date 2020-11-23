Bilim & Teknoloji Çin, Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor

Çin, Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor

Bilim & Teknoloji

Çin, Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor

Çin, bu hafta Ay'a giderek 1970'lerden beri Ay'dan taş getiren ilk ülke olmayı amaçlıyor.

23 Kasım 2020, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Eğer görev başarılı olursa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan parça toplayabilmiş üçüncü ülke olacak.

Çin'in Ay tanrıçasının adını taşıyan Chang'e-5 adlı uzay aracı, bilim insanlarının Ay'ın nasıl oluştuğunu araştırması için parça taşımayı amaçlıyor.

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Bu görev, Çin'in uzaydan daha karmaşık görevler için uzaydan parça taşımakta ne kadar başarılı olduğunu ölçmek açısından da önemli olacak.

Sovyetler Birliği'nin Luna 2 adlı uzay aracı 1959 yılında ilk defa Ay'a çarparak iniş yapmış ve böylece Ay'a ulaşan ilk araç olmuştu.

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