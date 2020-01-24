Çin Ay’ın karanlık tarafından yeni görüntüler paylaştı

Onur Binay/posta.com.tr

Çin, Ay’ın karanlık tarafını keşfedebilmek için geçen sene Chang’e 4 ve Yutu 2 uzay araçlarını Ay’a gönderdi. Araçlar, o zamandan beri Von Kármán kraterini inceliyor ve sonuçları Queqiao uydusu aracılığıyla Dünya'ya gönderiyor. Araçlar, görevin bir parçası olarak, Ay'ın fotoğraflarını da çekiyorlar.

Çin Ay Keşif Programı, binlerce dosyadan oluşan bir görüntü kütüphanesinin yanı sıra araçlardan elde edilen yeni verileri de yayınladı. Veri grubu, radar ve kızılötesi spektrometri verilerine ek olarak, Ay yüzeyinin Chang'e 4'ün iniş kamerası, arazi kamerası ve Yutu 2'nin panoramik kamerası ile elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülerini içeriyor.

Yutu 2 şu ana kadar Güney Kutbu-Aitken havzasındaki 180 kilometrelik Von Kármán krateri boyunca yaklaşık 350 metreden fazla, kıvrımlı bir yol kat etti. Yutu 2 keşif yolculuğu boyunca Ay’ın keşfedilmemiş karanlık arazisinin panoramik manzaralı ve kaya oluşumlarını fotoğrafladı. Görevde elde edilen verilerin sadece Ay’ın değil Güneş Sistemi’nin daha fazla anlaşılmasına da fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Chang’e aracı olan Chang’e 5 ise 2020 yılının ilerleyen dönemlerinde Ay’a fırlatılacak. Uzay aracının en az 2 kilogramlık Ay örneği toplanması ve bunları çalışma için Dünya’ya geri getirmesi planlanıyor.



