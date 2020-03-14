Çin dışındaki tüm mağazalar için karar verildi
Çin'de koronavirüs salgının etkisinin azalmasıyla mağazalarını tekrar açmaya karar veren Apple, Çin dışındaki bütün mağazaları hakkında ise önemli bir karar verdi.
14 Mart 2020, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şirketin koronavirüs araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağı belirtilirken virüse karşı Çin’de kapanan mağazalarının açılacağı belirtildi.
Cook, 27 Mart tarihine kadar Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının kapalı olacağını aktardı. CEO mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti. Cook tarafından Apple’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şu anda hataya yer yok. Büyük riski ne zaman arkada bırakacağımızı bilmiyoruz."
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