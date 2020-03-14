Dünya Çin dışındaki tüm mağazalar için karar verildi

Çin dışındaki tüm mağazalar için karar verildi

Dünya

Çin dışındaki tüm mağazalar için karar verildi

Çin'de koronavirüs salgının etkisinin azalmasıyla mağazalarını tekrar açmaya karar veren Apple, Çin dışındaki bütün mağazaları hakkında ise önemli bir karar verdi.

14 Mart 2020, Cumartesi 10:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Apple’ın CEO’su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şirketin koronavirüs araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağı belirtilirken virüse karşı Çin’de kapanan mağazalarının açılacağı belirtildi.

Cook, 27 Mart tarihine kadar Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının kapalı olacağını aktardı. CEO mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti. Cook tarafından Apple’ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şu anda hataya yer yok. Büyük riski ne zaman arkada bırakacağımızı bilmiyoruz."


İlgili Haberler
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Havalanından giriş çıkışlarla ilgili daha sert tedbirler alınmalı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Panik yok! 66 bin kişi iyileşti...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs sayesinde zengin oldular