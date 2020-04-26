Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Vuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık corona virüs hastasının bulunmadığı Vuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Vuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632’ye ulaştı. Ülkede korona virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.







