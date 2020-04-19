Dünya Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
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Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı

Dünya

Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı

Çin'den gelen fotoğraflar ise dünyayı çalkaladı. Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ye ait bir buzdolabında corona virüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraf karesi yayımlandı.

19 Nisan 2020, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçlenirken, salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ye ait bir buzdolabında corona virüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiği fotoğraf karesi 2018 yılında Çin Haber ajansı tarafından Twitter üzerinden paylaşıldığı ve daha sonra silindiği ortaya çıktı.


"1500 virüs dondurucuda saklanıyor iddiası"

İngiliz medyasında yer alan habere göre, corona virüs salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'nden çekilmiş bazı fotoğraflar, yıkıcı bir etki ile insanlara geçen yarasa corona virüsü de dahil olmak üzere yaklaşık 1500 farklı virüsün muhafaza edildiği buzdolaplarından birinin kapısının kırık olduğuna dikkat çekildi.

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