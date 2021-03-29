Çin menşeili aşıların koruyuculuk süresi açıklandı

Dün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Wang, Çin’de toplam 100 milyondan fazla doz COVID-19 aşısının kullanıldığını belirterek, aşıların koruma süresinin 6 aydan uzun olduğunu bildirdi.

Çinli Sinopharm Şirketi Başkan Yardımcısı Zhang Yuntao, Sinopharm’ın daha güçlü bir COVID-19 aşısı geliştirdiğini ve aşıyla ilgili yurt dışında klinik araştırmalar yapacaklarını söyledi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 8 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği, vakaların hepsinin yurt dışından geldiği bildirildi.

Çin’in ana kesiminde birinin durumu ağır olmak üzere 167 COVID-19 hastasının tedavileri sürüyor.

CNNTürk





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