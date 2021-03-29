Dünya Çin menşeili aşıların koruyuculuk süresi açıklandı

Çin menşeili aşıların koruyuculuk süresi açıklandı

Dünya

Çin menşeili aşıların koruyuculuk süresi açıklandı

Çin'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Wang Huaging, Çin menşeli koronavirüs hastalıklarının korunma süresinin 6 aydan uzun olduğunu ifade etti.

29 Mart 2021, Pazartesi 16:26 Son Güncelleme:
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Dün Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Wang, Çin’de toplam 100 milyondan fazla doz COVID-19 aşısının kullanıldığını belirterek, aşıların koruma süresinin 6 aydan uzun olduğunu bildirdi.

Çinli Sinopharm Şirketi Başkan Yardımcısı Zhang Yuntao, Sinopharm’ın daha güçlü bir COVID-19 aşısı geliştirdiğini ve aşıyla ilgili yurt dışında klinik araştırmalar yapacaklarını söyledi. Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 8 yeni COVID-19 vakasının tespit edildiği, vakaların hepsinin yurt dışından geldiği bildirildi.

Çin’in ana kesiminde birinin durumu ağır olmak üzere 167 COVID-19 hastasının tedavileri sürüyor.

CNNTürk


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