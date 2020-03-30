Çin nasıl yaptı: 4 erken ilkesi

Çin, corona virüsle mücadelede kendi modelini geliştirerek vaka sayısını geriletmeyi başardı. Yaklaşık 11 milyonluk bir şehir olan Vuhan, 23 Ocak itibarıyla dış dünyadan izole edildi. İnsanların geçim kaynağı ve özgürlükleri pahasına alınan bu tedbirler işe yaradı ve bir süre önce Hubei eyaletinin bazı şehirlerinde seyahat kısıtlamaları esnetilmeye başlandı. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin Hürriyet’e verdiği bilgilere göre, ülkenin anakarasında Hubei eyaletinin dışındaki eyaletler, yeni teşhis ve şüpheli vaka sayısını sıfıra indirdi. Ülke genelinde salgınla mücadelenin gidişatı iyi seyrederken üretim ve yaşam şartları hızla normale dönüyor. Büyükelçi Li, sorulara yanıt verdi.

Corona virüse karşı verilen mücadelede Türkiye ile Çin hangi alanlarda işbirliği yapıyor?

COVID-19 tüm insanlığın karşı karşıya olduğu ortak ve yeni bir imtihan. İlgili ülkeler el ele vererek işbirliği içerisinde bu zorluğu aşmalı. Türk tarafı Çin’e salgınla mücadelesi için iki parti tıbbi malzeme gönderdi. Çin tarafı ise insani ve dostça bir tutumla Türkiye’nin Vuhan’dan vatandaşlarını tahliye operasyonunu etkili ve yapıcı bir şekilde koordine etti. Türk tarafının talebi üzerine test kiti, ilaç, tecrübe paylaşımı gibi konularda işbirliğini sürdürüyor. Türk medyasının haberlerine göre Çin’den ithal edilen hızlı test kitleri ve ilaçlar halihazırda kullanılmaya başlandı. Çin’in Türkiye nezdindeki kuruluşları ve şahısları derhal harekete geçerek maske, ameliyat tulumları gibi çeşitli tıbbi malzeme bağışları gerçekleştirdi.

Tedaviye ilişkin Türkiye ve Çinli işbirliği yapıyor mu?

26 Mart'ta iki tarafın katılımıyla tedavi planı konulu bir video-konferansı gerçekleştirildi. Çinli bilim insanları bu konuda tüm tecrübelerini paylaştılar.

Salgınla mücadelede son durum nedir?

Çin’in anakarasında Hubei eyaletinin dışındaki eyaletler, yeni teşhis ve şüpheli vaka sayısını sıfıra indirdi. 27 Mart itibarıyla vaka saptanan toplam 337 şehirden 299’unda vaka sayısı sıfıra indirildi. Ülke genelinde salgınla mücadelenin gidişatı iyi seyrederken üretim ve yaşam şartları hızla normale dönüyor. Şu anda Çin bütün ağırlığı yurt dışından gelen vakaları önlemeye veriyor. 27 Mart itibarıyla toplam yur tdışından gelen tespit edilmiş vaka sayısı 595.





'Evde kalmak olmazsa olmaz bir önlem'

Salgınla mücadele konusunda Türk yetkililere ve vatandaşlarına tavsiyeleriniz neler?

Çin tarafı salgınla mücadelede ‘dört erken’ ilkesini izliyor: Erken tanı, erken raporlama, erken izolasyon ve erken tedavi. Böylelikle bir an önce virüsün yayılma kanalını kesebilir, sağlık kaynaklarını gerçekten ihtiyaç duyanlara ayırabiliriz. Bulaşma hızı son derece yüksek olan yeni bir virüs karşısında sadece sağlık personelinin çabaları yetmiyor, mutlaka tüm toplumun buna karşı harekete geçmesi lazım. Evde kalmak da salgınla mücadele için olmazsa olmaz bir katkı sağlayabilir.





'İlaç olumlu etki gösterdi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, Çin’den ithal edilen ilaca ilişkin bilgi verir misiniz?

Türk medyasının haberlerine göre Çin’den ithal edilen Favipiravir isimli ilaç... 17 Mart’ta Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, Favipiravir’in Vuhan ve Shenzhen şehirlerinde klinik incelemeler aşamasının tamamladığını ve olumlu bir klinik etki gösterdiğini açıkladı. Çinli uzmanların klinik testlerine göre olumsuz bir yan etki göstermeyen Favipiravir, hafif semptomlu hastaların durumlarının daha da kötüleşmesinin önüne geçiyor. Uzmanlar, Favipiravir’in tedavi planına dahil edilmesi tavsiyesinde bulundular.





Haziran tahmini

Çin’de bu salgının ne zaman tamamen kontrol altına alınacağına ilişkin öngörünüz nedir?

Dünyada salgın bitmedikçe Çin’in zafer kazandığı söylenemez. Çin’de önde gelen sağlık uzmanları, ilgili ülkelerin etkin tedbir almaları durumunda haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini belirtti. Çin ikinci bir dalgaya karşı son derece uyanık davranıyor. Bu aşamada üç konuda büyük çaba göstereceğiz. Birincisi, mevcut 3 bin 460 vaka, özellikle durumu ağır olan 1034 hastamızı tedavi etmek. İkincisi, sadece virüsün insandan insana bulaşma kanalını değil, virüsün kaynağı olan hayvandan insana bulaşma kanalını kesmek. Üçüncüsü, virüsün yurt dışından gelmesini engellemek.