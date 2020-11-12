1 sayısı ile dolu olduğu için 11.11'i Bekarlar Günü olarak gözlerine kestiren Çinliler, yalnızlığı unutmak ya da kutlamak için toplam 11 günü alışverişle geçiriyor. Günlük temel ihtiyaç maddelerinden lüks mal ve hatta emlak fiyatlarına kadar büyük indirimlere gidilmesi alışverişi iyice körüklüyor. Bu yıl pandemi önlemleriyle geçen aylardan intikam almak istercesine alışverişe daha da yüklenen Çinliler, 11 Kasım 2020'nin ilk dakikalarından itibaren e-ticaret sitelerine akın etti.

Çinli e-ticaret devi Alibaba ilk yarım saatte platformlarındaki brüt alışveriş hacmini 372.3 milyar yuan (56.3 milyar ABD doları) olarak açıkladı.

Alibaba geçen yıl bugün 24 saatte 268.4 milyar yuan (40.5 milyar ABD doları) değerinde ürün sattığını açıklamıştı.

Bugün Çin'in iki numaralı e-ticaret platformu JD.com da ilk 2.5 saatte toplam işlem hacminin 243 milyar yuanı (36.7 milyar ABD doları) geçtiğini duyurdu.

Çin perakende devi Suning.com kendi e-ticaret platformlarıyla ilgili ilk 19 dakikada miktarı 5 milyar yuanı (755 milyon ABD doları) geçen işlem olduğu açıklamasını yaptı.

Bu yıl her şey, 1.9 milyar ürün sipariş ve teslim edilen geçen yılki alışveriş çılgınlığının kat be kat fazlasına işaret ediyor.

En yeni 5G teknolojisine rağbet

11 Kasım Bekarlar Günü için ön satışlar 1 Kasım'da başlamıştı. Apple, Huawei, Xiaomi, Nike, Adidas, L’Oréal, Estée Lauder, Lancôme gibi markaların başını çektiği alışverişlerde bu yıl en çok ilgiyi en yeni 5G teknolojisinin gördüğü belirtildi.

JD.com Elektronik Cihazlar Pazarlama ve Satış Direktörü Zhao Kuo, kendi platformlarında 1 Kasım'dan itibaren 5G akıllı telefon satışının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11 katına çıktığını söyledi.

'Çinli tüketici pandemi öncesinden bile fazla alışverişe yöneldi'

Bekarlar Günü alışveriş rekorları, Çin'in pandemiyle başa çıkarak yeniden ekonomik toparlanma sağlamasının işareti olarak da kutlandı.

Piyasa araştırmaları şirketi Forrester'ın analistlerinden Xiaofeng Wang, "Çin ekonomisi güçlü toparlanma gösterdi ve Çinli tüketicilerin satın alma davranışları şimdiden pandemi öncesi, hatta pandemi öncesinden bile yüksek düzeye geldi" dedi.

Bugünkü alışveriş çılgınlığının gerçekleşmesi için 3 milyon işçi çalıştı, 4 bin uçak ve gemi seferber edildi.