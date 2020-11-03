Çınar ve Sayra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatlarını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün (16), bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler yürek burktu.
03 Kasım 2020, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler Çınar Alpgündüz ve Sayra Alpgündüz'ün teknoloji içerikleri üreten bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.
Videoda ikiz olduklarını söyleyen Çınar ve Sayra'ya sunucunun, 'Hayalleriniz nedir?' sorusuna Çınar'ın 'pilot', Sayra'nın ise 'doktor' yanıtını verdiği görülüyor.
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