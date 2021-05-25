Çınarcık sahillerini deniz salyası kapladı! Balıklar öldü
Marmara Denizi'ni adeta beton gibi kaplayan müsilaj (deniz salyası) Çınarcık sahillerinde de etkili olmaya başladı. Denizin üstünü kaplayan salya balık ölümlerine sebep oldu.
25 Mayıs 2021, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası, yat limanındaki teknelerin etrafını çevreledi.
Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bazı balıkların salya nedeniyle öldüğü görüldü.
Özgür YILDIZ / DHA
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