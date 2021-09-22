Cinayet Süsü filminde, şehrin farklı yerlerinde cesetler bulunmaya başlıyor ve bu cesetlerin farklı renk ve şekillerle süslenmiş olması olayın bir seri cinayet olduğunu gösteriyor. Cinayet Büro ekiplerinin bu vakayı çözmek için girdikleri macera ise bir yandan izleyenleri güldürürken, bir yandan da güldürüyor. Diğer yandan Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Cengiz Bozkurt gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film izleyenlerden de tam not alıyor. İşte, Cinayet Süsü filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlar hakkında ayrıntılar…

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cinayet Süsü filminin çekimleri Galata, Balat Mercan, Yedi Kule Zindanları, Fatih ve Büyük Han gibi İstanbul'un farklı tarihi mekanlarında gerçekleşti.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cinayet Süsü filmi, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin serüvenini anlatıyor.

Başkomiser Emin, komiser Asuman, komiser Salih ve komiser yardımcısı Alaattin'in yer aldığı Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Şehrin farklı yerlerinde cansız bedenler bulunmaktadır ve ölen kişilerin cesetleri farklı renk ve şekillerle süslenmektedir.

Cinayet Büro ekibi, birbiri ardına gelen cinayet vakalarını araştırmaktadır ancak ne bir kanıt ne de bir ipucu ele geçirememiştir.

Bulunan cesetlerin sayısının artması ve medyanın ve vatandaşların bu olaya yoğun ilgi göstermesi, bununla birlikte, tüm çabaların sonuçsuz kalarak bir yere varılamaması Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur.

Bu sırada “suç uzmanı” Dizdar Koşu, Emniyet Genel Müdürü tarafından davanın çözümünde yardımcı olması için Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yöntemi dener.

Ekibin ulaştığı sonuç ise herkesi şaşkına çevirir.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER