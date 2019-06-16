Cinayet+altın kolye = Ağırlaştırılmış müebbet

Ancak Tambaş’ın cinayetten sonra Akalp’in boynundaki altın kolyeyi alması her şeyi değiştirdi. Yakalandıktan sonra ilk ifadesinde, “Birlikte uyuşturucu alıp sızdık. Uyandığımda pantolonu inikti.

Beni taciz ettiğini düşünüp öldürdüm. Cesedin elini, kolunu, başını göl kenarına gömdüm. Kalanı da yaktım” diyen Tambaş, Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile nitelikli hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karara Şenalp’in ailesi itiraz etti. Yargıtay kararı bozdu.

Maktülün boynundaki altın kolye ve 1000 TL’lik borç detaylarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Savaş Tambaş yeniden görülen davada, cinayeti hırsızlık için işlemediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. (Hürriyet)