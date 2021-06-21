Yunan kocası tarafından öldürülen İngiliz kadının cinayetini soruşturan polis, akıllı saat verilerinden yeni detaylara ulaştı. Bu verilere ulaşan ülke basını cinayetin 'kan donduran detayları'nı sayfalarına taşıdı. Öte yandan İngiliz tabloid gazeteleri, Crouch'un ailesinin kadının mezar taşındaki düğün fotoğrafını kaldırmayı planladığını yazdı.

İngiltere, Yunan kocası tarafından vahşice katledilen 20 yaşındaki Caroline Crouch'un yasını tutuyor. Geçtiğimiz günlerde işlenen cinayet ülke gündemindeki yerini korurken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, polis akıllı saat verilerini inceleyerek cinayet ile ilgili yeni bulgulara ulaştı.

Buna göre, Crouch'un kocasının iddia ettiğinin aksine uykusunda boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Talihsiz kadının akıllı saatinden alınan verileri inceleyen adli tabip, Crouch'un uyuduğu sırada nefesinin kesildiğini belirledi. Yunanistan vatandaşı olan katil koca cinayeti kavga ettikleri sırada, bir sinir anında işlediğini iddia ediyordu.

PLANLI BİR CİNAYET

Son bulgular cinayetin bir anlık öfke patlaması ile değil planlı bir şekilde işlendiğini gözler önüne serdi. İngiliz basını ise Crouch'un ailesinin kadının mezar taşındaki düğün fotoğrafını kaldırmayı planladığını yazdı.

Öte yandan Crouch'un günlüklerini inceleyen polis, çiftin bir süredir şiddetli kavgalar ettiğini belirledi.

Aynı haberlere göre, İngiliz kadın Aralık 2019'da hamileyken şunları yazdı;

'Bugün yine kavga ettik. Bu seferki ciddiydi. Ona vurdum ve bağırdım. O da kapıyı kırdı. Ondan ayrılmayı düşünüyorum.'

Crouch'un öldürülmesi üzerine Yunanistan ve İngiltere'de pek çok gösteri düzenlendi.











