Çin'de aylar sonra bir ilk
Corona virüs salgının başladığı Çin'de aylar sonra bir ilk yaşandı. Ocak ayından bu yana bugün ilk defa corona virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.
07 Nisan 2020, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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Çin'deki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadı. Çin'de bugün ilk defa yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.
Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.
Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.
AA