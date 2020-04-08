Dünya Çin’de görüntülendi! Bu yıl üçüncü kez gerçekleşti

Çin’de görüntülendi! Bu yıl üçüncü kez gerçekleşti

Dünya

Çin’de görüntülendi! Bu yıl üçüncü kez gerçekleşti

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Çin’de görenleri hayran bıraktı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 21:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyanın farklı ülkelerinde gözlenen Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Corona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde de izlenebilen Süper Ay, görenleri mest etti. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu doğa olayı ve bu yıl üçüncü kez gözlenen Süper Ay Nepal, Ekvador, Avustralya, Almanya, İngiltere, Kuzey Makedonya ve Macaristan’da da görüntülendi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tavsiye: Günde 50 bin kişiye test
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Acilen bir 'Ekonomi Bilim Kurulu'da oluşturulmalı
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya'da corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 17 bin 669'a yükseldi