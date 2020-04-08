Çin’de görüntülendi! Bu yıl üçüncü kez gerçekleşti

Dünyanın farklı ülkelerinde gözlenen Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Corona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde de izlenebilen Süper Ay, görenleri mest etti. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu doğa olayı ve bu yıl üçüncü kez gözlenen Süper Ay Nepal, Ekvador, Avustralya, Almanya, İngiltere, Kuzey Makedonya ve Macaristan’da da görüntülendi.

İHA