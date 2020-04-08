Çin’de görüntülendi! Bu yıl üçüncü kez gerçekleşti
Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu doğa olayı Süper Ay, Çin’de görenleri hayran bıraktı.
08 Nisan 2020, Çarşamba 21:37 Son Güncelleme:
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Dünyanın farklı ülkelerinde gözlenen Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Corona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde de izlenebilen Süper Ay, görenleri mest etti. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu doğa olayı ve bu yıl üçüncü kez gözlenen Süper Ay Nepal, Ekvador, Avustralya, Almanya, İngiltere, Kuzey Makedonya ve Macaristan’da da görüntülendi.
İHA
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