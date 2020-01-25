Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni koronavirüs türü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükselirken, en az bin 287 kişi kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Hastanelerde oda kalmadığı için otoparklara çadırlar kuruldu. Virüse yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için test yaptırmak isteyen binlerce kişi hastanelere koştu. Hastanele koridorlarında oluşan uzun kuyruklar, sosyal medyada paylaşılıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınında bilanço yükselirken, sıfır noktası olan kentten korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre salgından bin 287 kişi etkilendi ve ölü sayısı 41'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237’sinin durumu ağır olmak üzere bin 287’ye yükseldi, ölü sayısı 41’e çıktı.

Hastanelerde uzun kuyruklar oluştu

Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke genelinde az veya çok sayıda görülen salgında hayatını kaybedenlerin 39’u Hubey eyaletinden, diğer ikisi de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu. Bununla birlikte virüsten etkilenme durumu şüpheli kategorideki kişilerin sayısı ise bin 965’e çıkarken, bugüne kadar salgından iyileşen 38 kişi taburcu edildi. Virüsten etkilenen kişilere temas eden 13 bin 967 kişi de müşahede altına alındı.

Salgından etkilenen kişi ve can kaybında başı çeken Hubey eyaletinde virüsten etkilenen kişi sayısı 729 oldu. Bu kişilerden 572’si ise eyaletin başkenti ve virüsün ortaya çıktığı Vuhan’da saptandı. Hastanelerde oda kalmadığı için otoparklara çadırlar kuruldu. Virüse yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için test yaptırmak isteyen binlerce kişi hastanelere koştu.



