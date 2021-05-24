Çin'in kuzeybatısında düzenlenen dağ maratonu faciayla sonuçlandı. Koşu sırasında dondurucu yağmur ve şiddetli rüzgar çıktı.

3 bin metreyi bulan dağlar arasında süren koşuda sporcularla irtibat kesildi. Devreye kurtarma ekipleri girdi. 700 kişi sporcuları kurtarmak için seferber oldu. 172 kişiden 151'i donmak üzereyken kurtarıldı.

Yapılan aramada dağlık alanda 21 kişinin donmuş halde cesedi bulundu. Yarışı düzenleyen kentin belediye başkanı özür dileyerek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

CNNTÜRK