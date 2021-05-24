Çin'de maratonda 21 sporcu donarak hayatını kaybetti
Çin'de düzenlenen maratonun dağ etabında kötü hava koşulları nedeniyle 21 yarışmacı donarak hayatını kaybetti.
24 Mayıs 2021, Pazartesi 08:41 Son Güncelleme:
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Çin'in kuzeybatısında düzenlenen dağ maratonu faciayla sonuçlandı. Koşu sırasında dondurucu yağmur ve şiddetli rüzgar çıktı.
3 bin metreyi bulan dağlar arasında süren koşuda sporcularla irtibat kesildi. Devreye kurtarma ekipleri girdi. 700 kişi sporcuları kurtarmak için seferber oldu. 172 kişiden 151'i donmak üzereyken kurtarıldı.
Yapılan aramada dağlık alanda 21 kişinin donmuş halde cesedi bulundu. Yarışı düzenleyen kentin belediye başkanı özür dileyerek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
CNNTÜRK
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