Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan gizemli bir zatürre virüsünün tüm dünyaya yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Koronavirüsün, 30'lu yaşlarında Çin'i ziyaret eden bir Japon vatandaşının ülkesine dönmesinin ardından yayılabileceği belirtiliyor. DSÖ'nün uyarısının ardından Japonya Sağlık Bakanlığı bugün, virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen adamın virüse yakalandığını doğruladı. Adamın, ülkenin nüfusun en yüksek olduğu başkent Tokyo'da bulunduğu belirtildi. Aralık ayından bu yana 41 vakanın kayda geçtiği Vuhan'da, virüs salgınına karşı önlemler alındı. Kentte, bugüne kadar bir kişi virüsün neden olduğu zatürre sonucu hayatını kaybetti. DSÖ ise dünya çapında tüm hastaneleri virüse karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

İlk kez rastlanıyor

Bilim insanları, bir koronavirüs türü olan enfeksiyona daha önce hiç rastlanmaması nedeniyle oldukça şaşkın. Söz konusu virüse, Çin haricinde ilk kez geçtiğimiz hafta Tayland'da rastlanmış, virüsün ülke sınırları dışına çıkması konusunda büyük panik yaratmıştı. 61 yaşındaki Çinli kadın, Tayland'a tatil amaçlı gitmiş, 'gizemli virüs'e yakalanmasının ardından bir süre ülkede mahsur kalmış, Çin'e dönmüştü. DSÖ şimdi, Çin'i olası bir salgına hazırlıklı olması konusunda uyarıyor. Virüsün ilk kez hayvanlar aracılığıyla bulaştığı düşünüldü. DSÖ ise virüsün şimdilik insandan insana bulaştığının kanıtlandığını belirtti. DSÖ’nün salgın hastalıklar bölümü başkanı Dr. Marina Van Kerkhove, dünya çapında hastanelere virüsle mücadeleye ilişkin bilgi verildiğini açıkladı.

İlk ölüm 9 Ocak'ta yaşandı

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir koronavirüsün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak'ta yaşanmıştı. Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) salgınını hatırlatması nedeniyle ülkede endişeye yol açmıştı. Yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığı açıklandı.

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