Koronavirüs salgını dünya genelinde çok sayıda can aldı. Salgının başlamasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmişken, virüsün kaynağı ve Çin hükümetinin tutumu ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Çin hükümeti küresel itibarının zedelenmesini engellemek için bilimsel çalışmaları çarpıtıyor veya engelliyor. Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmalar, sıkı kısıtlamalar nedeniyle karmaşık hale geliyor.

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Çin'den aylar sonra çarpıcı bir itiraf geldi. Koronavirüsün çıkış yeri Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda çalışan bilim insanları, koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldıklarını itiraf etti.

Vuhan Laboratuvarında çalışan bilim insanları, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağaradan numune toplarken bir yarasa tarafından ısırıldıklarını açıkladı. İngiliz medyası Dailymail'de yayınlanan kaynağı belirtilmeyen habere göre, ismi açıklanmayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerinden "iğne gibi" geçtiğini söyledi.

Yetkililer teyakkuzda

Öte yandan Çin'de vakaların yeniden artışa geçmesinin ardından 5 günde 1500 odalı hastane inşa edildi. Xinhua ajansının haberine göre, başkent Pekin’in komşu eyaleti Hıbey'in Nangong kentinde 10 Ocak'ta 6 bin 500 odadan oluşan hastane kompleksi projesine başlandı.

Pekin ve Hıbey'de görülen vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından, hastane kompleksinin 1500 odalı olarak tasarlanan ilk bölümünün inşası 5 günde tamamlandı. Hıbey’in Şıciacuang kentinde ise 3 bin odalı bir hastane inşası için çalışmalar yürütülüyor. Kentte artan vakalar nedeniyle 6 Ocak’ta başlayan Kovid-19 test kampanyasında 10 milyonu aşkın kişi test edilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı açıklamada, Hıbey’de 90 Kovid-19 vakası saptandığı bildirilmişti.

Tıbbi gözlem merkezi olarak da ifade edilen hastaneler ülkede 2019 sonunda Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle gündeme gelmişti. O dönem Vuhan'da 10 günde 1500 yataklı hastane inşa edilmişti.







