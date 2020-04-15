Dünya Çin'den ezber bozan corona virüs açıklaması: Sosyal mesafe 4 metre olmalı

Çin'den ezber bozan corona virüs açıklaması: Sosyal mesafe 4 metre olmalı

Dünya

Çin'den ezber bozan corona virüs açıklaması: Sosyal mesafe 4 metre olmalı

Çinli bilim insanları, corona virüsün ayakkabı tabanında yaşadığı ve hastadan 13 metre ileride bile tespit edildiğini belirtti. Bilim insanları ayrıca sosyal mesafenin 4 metre olması gerektiğini söyledi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 13:28 Son Güncelleme:
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Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de hayat normale dönmeye başladı. Ülke içi vakalara artık rastlanmazken, son günlerde de ölüm haberleri gelmemeye başladı. Virüsün merkez üssü olan Wuhan'da karantina kaldırılırken, Çinli bilim adamları da araştırmalarına hız verdi.

Sosyal mesafe 4 metre olmalı

Corona virüsle ilgili son yapılan araştırmaya göre virüsünün maksimum iletim mesafesi dört metreye kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, virüsün ayakkabı tabanında yaşadığı ve hastadan 13 metre ileride bile tespit edildiğini belirterek sosyal mesafenin 4 metre olması gerektiğini belirtiyor.

1 ayda 406 kişiye bulaştırabilir

Türkiye Gazetesi'nin manşetten duyurduğu habere göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özka da yaptığı açıklamada "Eğer bu taşıyıcı sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor." ifadelerine yer verdi.

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