Çin'den gelen ilaçlar hakkında açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan, Çin'den getirilen ilaçlar hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Bakan Koca da aşı için harekete geçildiğini duyurdu.
24 Mart 2020, Salı 16:24 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den gelen ilaçlar hakkında bir duyuru yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 için Çin'den yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan ilacın alındığını, yoğun bakımlarda kullanılmaya başlanan ilacın etkinliğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylediği hatırlatıldı.
Açıklamada "Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü. Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVİD-19 hastaları için kullanılacak" denildi.
Aşı için harekete geçildi
Sağlık Bakanı Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" dedi.
DHA