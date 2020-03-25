Abdülkadir Selvi, Çin'den getirilen ilaçların iyileşme üzerindeki detaylarını ve okulların uzak eğitime devam etme sürelerini içeren bir yazı kaleme aldı.

İşte Selvi'nin o yazısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisini 11 günden 4 güne indiren ilacın Çin’den getirildiğini açıklamıştı.

İlacın adı ‘Favipiravir’. İlk etapta 1250 kutu getirilmiş. İlk sonuçların hafta başı alınması bekleniyor. Hem Sağlık Bakanı Koca, hem de dün görüştüğüm Çin büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye’nin ihtiyacına göre ilacın devamının geleceğini söylediler. Bilim Kurulu üyeleri Favipiravir’in pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm yoğun bakımlara ulaştırıldığını ve hastalarda kullanılmaya başlandığını doğruladılar. Ambulans uçaklarla 40 ilimize ulaştırılmış. Tekrar ifade edeyim, ilk sonuçların pazartesi günü alınması bekleniyor. Dilerim beklenen etkiyi gösterir, insanlarımızın tedavi olmasını sağlar. İlacın Çin ve Japonya dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Türkiye’nin Çin’le olan iyi ilişkileri sayesinde Çin’den getirilmesi sağlandı. Bu süreçte Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin de çabasının da etkili olduğu söyleniyor.

Çin’de koronavirüsü yenen bilim adamlarıyla videokonferans

Çin’den sadece bu ilaç alınmadı. İlave 50 bin hızlı tanı kiti getirilerek kullanılmaya başlandı. Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua ile görüştüm. “Türkiye’nin bu salgınla mücadelesine kararlılıkla destek veriyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Koca, Çin büyükelçisi Deng Li ile pazartesi günü yaptığı görüşmede önemli bir teklifte bulunmuş. Çin’de koronavirüsle mücadelede başarılı olmuş uzmanlarla Bilim Kurulu üyelerinin videokonferans yöntemiyle görüşmesini, karşılıklı olarak tecrübelerin ve verilerin paylaşılmasını önermiş. Sağlık Bakanı’nın önerisi Çin tarafından olumlu karşılanmış. Bunun üzerine hızla harekete geçilmiş, teknik ekipler temas kurmuş. Perşembe günü Türkiye saatiyle sabah saatlerinde, Çinli uzmanlarla Bilim Kurulu üyeleri videokonferans yöntemiyle görüşerek, karşılıklı olarak bilgi, tecrübe ve veri paylaşımı yapacaklar.

Favipiravir ilacının ilginç bir öyküsü var

İlaç 2014 yılında Japonya tarafından üretilmiş. İlacı üreten firma, dünyaca ünlü, çok eski bir ilaç firması değil. Bu sektörde yeni. Ama hemen hatırlayacaksınız, bir dönemler film sektöründe çok etkililerdi. Fotoğraf makinelerine film takıldığı günleri kast ediyorum. Favipiravir’i bulan şirket, bir dönemler fotoğraf makinelerine film üreten Fujifilm Toyama Chemical isimli şirket. Film takılan fotoğraf makinelerini kullananlar, hatırladınız mı 36’lık Fuji filmleri... Bir Fuji vardı, bir de Kodak. Dijitale dönüşle birlikte fotoğraf makinelerinde film kullanılmayınca, Fujifilm sağlık sektörüne yönelmiş. Çok da akıllıca bir iş yapmışlar. İlaç, Çin ve Japonya’da hafif ve orta seyreden vakalarda hastalara karşı kullanılmış, tedavide olumlu sonuç alınmış. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, ilacın Vuhan ve Şenzen şehirlerinde 200’ün üzerinde hastada denendiğini, Favipiravir’in iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini açıklamıştı.

Okulların tatili uzuyor

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde Bilim Kurulu ile görüşüp okulların tatilinin uzatılmasını istediklerini söyledi. Erdoğan da “Bilim Kurulu, ‘Uzatılmasında fayda var’ diyorsa uzatılsın” dedi. Cumhurbaşkanı kararı Bilim Kurulu’na bırakmıştı.

Bilim Kurulu bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la toplanacak. Gündemde okulların tatilinin uzatılması var. Hem bakanlıkla, hem Bilim Kurulu üyeleriyle görüştüm. Okulların tatili uzuyor. Bu kesin. Belli olmayan tek şey, ikinci bir emre kadar mı uzayacak, yoksa bir hafta süreyle mi uzatılacak? Bu da Bilim Kurulu ile toplantıdan sonra netleşecek.

Afla ilgili süreç hızlandı

AK Parti ve MHP anlaşmaya vardıktan sonra, infaz indirimiyle ilgili düzenleme dün muhalefetin bilgisine sunuldu. AK Parti heyeti dün CHP, İYİ Parti ve HDP yöneticileriyle görüşerek onların önerilerini aldı.

Muhalefet affa destek veriyor. CHP’nin üç itirazı var:

1- Kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçları.

2- Aile içi şiddet ya da kadına yönelik şiddet.

3- Uyuşturucu ticareti.

AK Parti’nin paketinde uyuşturucu satanlarla ilgili ceza oranı düşürülüyor. AK Parti “Uyuşturucu baronları değil, uyuşturucu satanlar cezalandırılıyor” diyor. Ama CHP’nin buna itirazı var.

AK Parti ile görüşmede CHP, gazetecilerin uzun tutukluluk sürelerinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Çok yeni olduğu için bu durum Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile Murat Ağırel’i ilgilendirir mi bilemiyorum ama CHP’nin onlarla birlikte, Osman Kavala ve Ahmet Altan gibi isimleri kast ettiği belli. Bir nokta daha. MHP’nin teklifine göre 1 Mart 2020 tarihi esas alınıyor. Ancak AK Parti’nin bu konuda esnek olduğu, kanunun yürürlüğe girdiği tarihin de esas olarak kabul edilebileceği söyleniyor.

Siyasiler infaz indirimi diyor ama kamuoyu af olarak biliyor. Afla ilgili süreç hızlandı. Önümüzdeki hafta Meclis’te Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak. Böylece nisan ayının ortasında cezaevlerinde tahliyeler başlayacak.

Cezaevlerindeki tablo

Peki cezaevlerindeki durum ne?

257 bin hükümlü, 43 bini tutuklu olmak üzere 300 bin kişi bulunuyor.

Suç türlerine göre;

- 65 bin uyuşturucu ticareti

- 45 bin hırsızlık

- 37 bin terör

- 34 bin adam öldürme

- 27 bin yağma ve gasp

- 4 bin organize suç örgütü

- 89 bin diğer suçlar





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