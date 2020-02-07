Türkiye Çin'den hayvansal ürünlerin ithalatı geçici olarak durduruldu

Çin'den hayvansal ürünlerin ithalatı geçici olarak durduruldu

Türkiye

Çin'den hayvansal ürünlerin ithalatı geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sağlık Koca, "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık." ifadelerini kullandı.

07 Şubat 2020, Cuma 17:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı. 

17 havalimanımızda taramalarda şüpheli yolcuya rastlanmadı. Şu anda hangi hayvandan bulaştığı da bilinmemektedir. Bu sebeple Çin’den her türlü canlı cansız hayvan hayvansal ürünlerin ithalatını geçici olarak durdurma kararı alındı. 

Çin’den çalışan olarak gelenler 14 gün izinli sayılacak, bulgular açısından takipleri yapılacak.


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