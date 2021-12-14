Çin basını, Varşova’dan Çin’in Tianjin şehrine gelen bir kişide Omicron mutasyonuna rastlandığını belirtirken böylelikle ülkenin ilk Omicron vakası da açıklanmış oldu.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde daha önce Kovid-19’un Omicron mutasyonu görüldüğü açıklanırken, bu kez Çin anakarasında ilk Omicron mutasyonlu vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki ilk vakanın Polonyalı bir genç kızda tespit edildiği öğrenildi. Tianjin Yerel Sağlık Komisyonu Direktörü, Polonya’nın başkenti Varşova’dan Çin’in kuzey doğusundaki Tianjin şehrine gelen hastanın, ateşi olmadığını ve hiçbir belirti göstermediğini söyledi.

Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz, vaka haberini doğrularken genç kızın annesiyle birlikte Çin'e seyahat ettiğini bildirdi. Omicron mutasyonlu hastanın ölüm tehlikesinin bulunmadığını, önlem amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındığını aktaran Andrusiewicz, genç kızın annesi dahil, aynı uçakta seyahat eden diğer yolcularda Kovid-19’a rastlanılmadığını söyledi.

Andrusiewicz, genç kızın seyahat öncesi 6 Aralık'ta Polonya'da yaptırdığı PCR testinin 7 Aralık tarihi itibarıyla negatif çıktığını, uçuşun ardından 9 Aralık'ta Çin'de yaptırdığı testin ise pozitif çıktığını aktardı. Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, bugün yapılan incelemede ise virüsün Omicron mutasyonu olduğunun tespit edildiğini belirtti.