Beden Sağlığı Çin'den rektal test zorunluluğu

Çin'den rektal test zorunluluğu

Beden Sağlığı

Çin'den rektal test zorunluluğu

Dün yayınlanan bir raporda, Çin'in ülkeye giriş yapan bütün yabancılar için rektal sürüntü testini zorunlu kıldığı iddia edildi.

04 Mart 2021, Perşembe 12:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Times'ın haberine göre Çin yönetimi, 'diğer tarama yöntemlerinden daha yüksek derecede doğruluk payına sahip olduğu için' ülkeye yurt dışından giriş yapan tüm yabancılara anal sürüntü testini zorunlu kıldı. 

Bu kapsamda, Pekin ve Şanghay havayollarında test merkezleri kurulacağı belirtildi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre ise, solunum hastalıkları doktoru Li Tongzeng, anal sürüntülerin daha iyi olduğunu çünkü dışkı örneklerinde virüs izlerinin burun veya boğazda olduğundan daha uzun kaldığını söyledi.

Japonya da, Çin'in söz konusu hamlesine tepki göstermişti.

Japonya Kabine Başsekreteri Katsunobu Kato, konuyla ilgili açıklamasında "Bazı vatandaşlarımız, Çin'deki büyükelçiliğimize, büyük bir psikolojik acıya neden olan anal sürüntü testi yaptırdıklarını bildirdi" açıklamasında bulunmuştu. 

Çin Dışişleri Sözcülerinden Wang Wenbin ise, mevcut uygulamaların 'bilimsel temelli ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olduğunu' söylemişti.


İlgili Haberler
Antibiyotik kullanımı işitme sorunlarına neden olabilir


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Çetin Çetintaş
15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi
Çetin Çetintaş
Ahmet Özyazgan
Corona virüs ve kök hücre
Ahmet Özyazgan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sedef hastalığı hakkında her şey