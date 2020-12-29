Türkiye Çin'den sipariş edilen corona virüs aşıları yola çıktı

Çin'den sipariş edilen corona virüs aşıları yola çıktı

Türkiye

Çin'den sipariş edilen corona virüs aşıları yola çıktı

Türk Hava Yolları uçağı, Çin'den sipariş edilen yeni tip corona virüs (aşısının ilk partisini başkent Pekin'den Türkiye'ye getiriyor.

29 Aralık 2020, Salı 23:41 Son Güncelleme:
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Çin'den sipariş edilen corona virüs aşıları Türkiye saatiyle 19.50'de Pekin'den yola çıktı. Türk Hava Yolları’na ait uçakla yola çıkan 3 milyon dozluk ilk partinin sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Aşının gelmesine saatler kala, THY'den de konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yahya Üstün’ün paylaşımının altına bulunan videoda, aşıları Türkiye’ye getiren THY uçağının pilotları, corona virüsün bitmesi adına aşıların hayırlı olması mesajını paylaştı.


İSTANBUL (İHA)


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