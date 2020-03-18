Dünya Çin’e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Alvi’nin koronavirüs testi sonucu çıktı
  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Çin’e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Alvi’nin koronavirüs testi sonucu çıktı

Çin’e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Alvi’nin koronavirüs testi sonucu çıktı

Dünya

Çin’e resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Alvi’nin koronavirüs testi sonucu çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Çin’e resmi ziyarette bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

18 Mart 2020, Çarşamba 21:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Çin’in İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aralarında Cumhurbaşkanı Alvi ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’nin de bulunduğu 18 kişilik heyete Çin’de yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Alvi, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga’nın ardından Çin’i ziyaret eden ikinci devlet başkanı oldu.

AA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İşte korona yalanları ve gerçekleri!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere'de okullar kapatıldı