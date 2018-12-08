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‘Çingene Kızı’ evine döndü! Ziyaretler başladı

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

08 Aralık 2018, Cumartesi 12:16
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‘Çingene Kızı’ evine döndü! Ziyaretler başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmasında şu sözleri söyledi:

"Kültürel miras aynı duyguları paylaşmayı sağlayan güçlü bir bağlılıktır. Bugün Çingene Kızı'nın resmedildiği kompozisyona ait 12 parça eşsiz mozaik bizlerle ana yurdunda buluşuyor.

Bu kavuşmanın Zeugma Müzemize olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. Altını çizmek isterim ki, topraklarımızda yaşamış tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikamızın temeli. Bu coğrafyadan koparılan kültür varlıklarının dönmesinin takipçisi olacağız.

Tüm dünyaya insanlığın ortak mirası olan eserlerin ait oldukları yerde korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda hassasiyet göstermesi için çağrıda bulunuyorum. Her eser kendi vatanında güzel, orada anlamlı"


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