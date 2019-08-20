Çin’in ilk klonlanmış kedisi ‘Garlic’ doğdu

Klonlanmayı gerçekleştiren biyoteknoloji şirketi Sinogene CEO’su Wang Jidong “Garlic isimli yavru kedi, 21 Temmuz’da şirketimizin laboratuvarında doğdu. Sağlığı yerinde olan Garlic’in doğumu tarafsız bir doğrulama kuruluşu tarafından onaylandı” dedi.

Garlic’in klonlanma çalışmaları geçtiğimiz yılın ağustos ayında başladı. Çin Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsü araştırmacısı Chen Dayuan, şirketin geliştirdiği teknolojinin yüksek bir başarı oranına sahip olduğunu söyledi.

Çin Tarım Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Shi Zhensheng, kedilerin başarılı bir şekilde klonlanmasının nadir olduğunu belirterek, kedilerin klonlamalarını zorlaştıran farklı üreme özelliklerine sahip olduğunu vurguladı.

Sinogene’nin başarılı klonlama çalışması, Çin açısından da önem taşıyor. Çünkü Garlic’i oluşturmak için kullanılan klonlama teknolojisi, nesli tükenmekte olan türlerinin korunması için kullanılabildiği gibi bu alanda bir araştırma havuzunun oluşturulmasında da kullanılacak.



