Çin Ulusal Uzay İdaresi, yaklaşık bir haftadır Ay'ın yörüngesinde dolaşan Chang’e 5 aracının, 22 dakika boyunca motorlarını çalıştırarak Ay'ın yörüngesinden çıktığını aktardı.

Geri dönüş kapsülünün, uzay aracından ayrıldıktan sonra Kuzey Çin'deki İç Moğolistan bölgesine paraşütle inmesi bekleniyor. Materyal, Sovyetler Birliği’nin 1976’daki Luna 24 araştırmasından bu yana ilk getirilen malzeme olacak.

Geminin iniş aracı, bu ayın başlarında, antik volkanik faaliyet alanı olduğuna inanılan bir alan olan Mons Rumker adlı bir oluşumun yakınına indi ve yaklaşık 2 kilogram numune topladı. Kayalar ve diğer numuneler, hem ayın kabuğuna delik açılarak hem de doğrudan yüzeyden elde edildi. Daha önce ABD'nin ve Sovyetlerin elde ettiği numunelerden milyarlarca yıl daha genç oldukları tahmin edilen örneklerin ayın ve güneş sistemindeki diğer cisimlerin tarihine dair önemli bilgiler sağlaması umut ediliyor.

Çin'in getireceği örneklerin bir bölümünü, daha önce ABD ve Sovyetler Birliği'nin de yaptığı gibi diğer ülkelerle paylaşması bekleniyor.

Çin’in uzay programı, Mars’a gitmek, Ay'a tekrar insan göndermek ve Ay'da bir uzay üssü kurmak da dahil olmak üzere bir dizi iddialı hedefi var.

Çin ayrıca 2022 gibi erken bir tarihte faaliyete geçecek bir uzay istasyonu inşa ediyor.