COVID-19’un çıkış noktası olmasına rağmen pandemiyi en hızlı atlatan ülke Çin, dünya salgınla boğuşurken güçlenme fırsatı buldu. Dört ay önce dünyanın en güçlü donanmasına kavuşarak ezeli rakibi ABD’yi tahtından eden Çin, açık denizlerdeki hakimiyetini artırmak istiyor. Bu hafta Pekin’de düzenlenen Yedinci Çin Askeri İstihbarat Teknolojisi Fuarı’nda yeni deniz teknolojileri tanıtıldı. Bunlar içinde en büyük ilgiyi robot köpek balığı çekti.

KUYRUĞU PERVANE

İnsansız denizaltı olan bu robot, aslında yapay zekayla donatılı bir casus. Düşman güçlerine ait gemi veya denizaltıları teşhis edebiliyor. Gerçek ile sahte araçları ayırt edebiliyor.









Tehlike sinyali aldığında komuta ihtiyaç duymadan bu araçları torpido ile vurabiliyor. ‘Robo-köpek balığı’ adı verilen araç, biyonik kuyruğundaki pervane ile ilerliyor. 11 kilometre hıza çıkabiliyor. Çin’in bu ‘robot casus askeri’ni Tayvan’ı işgal etmek için kullanacağı iddia ediliyor.