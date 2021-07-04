Çinli astronotlar tarihte bir ilki gerçekleştirdi

Çinli astronotlar, Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Burada 3 aylığına görev yapacak olan astronotlar, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Tiangong Uzay İstasyonu, Tiangong-1 ve Tiangong-2 uzay laboratuvarlarının devamı olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda olduğu gibi Tiangong’da da modüler bir yapı kullanılıyor.

Geçtiğimiz ay bu istasyona ulaşan Liu Boming, Tang Hongbo ve Nie Haisheng, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Bu uzay yürüyüşünde aralarından ikisi ana kapsülden çıktı. Liu Boming, bunu yapmak için mekanik bir koldan yardım alırken Tang Hongbo, kabinin dışına tırmanarak hareket etti.

Gerçekleştirdikleri bu yürüyüşte amaçları, Liu Boming’e yardımcı olan mekanik kolun taşıma performansından emin olmak ve Tianhe’nin dışındaki panoramik kameraya ayarlamalar yapmaktı.



