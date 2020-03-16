Çinli fotoğrafçı karantina sürecini anlattı

Koronavirüsün (COVID-19) dünyaya yayıldığı Çin’in Vuhan kentinde yaşayan bir çift karantina günlüklerini kaydedip paylaştı. Fotoğrafçı Cai Kaihai ile hemşire Li Ting’in çiftinin hayatı Li’nin 'Galiba kaptım' dediği andan itibaren değişti. Li, kendisinden şüphelenince yatak odasına kapandı. Li ile birlikte Cai de şüpheli konumunda olduğundan ikisi de karantinaya girdi. Cai ile Li tüm teması kesti. Cai, temizlemek için yatak odasına girmesi gerektiğinde koruyucu tulumunu giyiyordu.

Çift evde görüntülü konuşarak iletişim kurdu.

Bu sırada Li, kendini yorganın altına saklıyordu. Cai, Li’nin yemeklerini ayrı kaplarda pişirip hazırladı. Yemekleri kapısının önündeki sehpanın üzerine bırakıyordu. Uzaklaşınca Li kapıyı açıp alıyordu. Çift, evde iletişimi telefonlaşarak, görüntülü konuşmayla sağladı. Yan yana gelmek zorunda kaldıklarında hiç konuşmadılar. Ancak karantinanın sonunda Li’nin durumu ağırlaştı. Hastaneye alındı. İyileşmeye başlayan Li, birkaç güne taburcu edilmeye hazırlanıyor.

POSTA

İlgili Haberler Evde koronavirüs karantinası nasıl olur?



