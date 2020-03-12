Çinli uzman salgının biteceği tarihi açıkladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hala kesin bir tedavisi bulunmayan salgın hastalık ile ilgili Çinli koronavirüs uzmanından bir açıklama geldi.

Aylardır karantinada olan koronavirüs pandemisinin merkez üssü Hubei, aylar sonra ilk kez en az sayıda yeni vaka bildirdi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün yaptığı açıklamada Çin anakarasında yalnızca 15 yeni vaka olduğunu bildirdi. Veriler Çin'den bu hafta boyunca gelen yeni vaka sayılarının ciddi bir şekilde düştüğünü gözler önüne seriyor.

Vaka sayısı azaldı, tarih verdi

Bu vakaların altısı denizaşırı ülkelerden gelen hastalar yani Çin'de lokal olarak bulaşmadı. Koronavirüs pandemisinin Aralık ayında başladığı Hubei eyaleti, dün yalnızca sekiz yeni vaka bildirdi. Çin'in koronavirüs uzmanı Zhong Nanshan salgının dünya genelinde haziran ayında sona ereceğini açıkladı.

Nanshan, yeni vaka sayılarının da daha da düşeceğini belirtti. Bu salgın başladığından bu yana Hubei'den rapor edilen en düşük vaka sayısı. Çin'den bildirilen son veriler 80 bin 793 vaka ve 3 bin 169 ölüm. Toplam vaka sayısında 62 bin 793'ü iyileşti ve hastanelerden taburcu edildi.

Çin hastaneleri kapatıyor

Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastanelerdi. Wuhan'da sergi merkezleri spor salonları birer hastaneye dönüştürüldü. Çin Wuhan'daki geçici koronavirüsle mücadele hastanelerini kapatma kararı aldı.





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