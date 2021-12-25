Türkiye Cinnet getiren baba 6 yaşındaki oğlunu öldürdü!

Cinnet getiren baba 6 yaşındaki oğlunu öldürdü!

Türkiye

Cinnet getiren baba 6 yaşındaki oğlunu öldürdü!

Bahçelieler'de 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Aslan P. intihar girişiminde bulundu.

25 Aralık 2021, Cumartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Olay Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra intihar girişiminde bulundu. Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

DHA


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