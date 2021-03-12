Cinsel gücü artıran yiyecekler

Vanilya : Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

Kereviz : Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti çok arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30’lu yaşlarda mutlaka yiyin.

Çikolata : Çikolatada beyin etkinliğini hızlandıran maddeler bulunuyor. Bunlardan biri, erotoninin yapı taşı olan ve rahatlama duygusu yaratan triptofan, öteki ise depresyon geçirenlerin daha mutlu olmasını sağlayan feniletilamin. Aşık olanların beyni de feniletilamin salgıladığı için, çikolatanın afrodizyak olduğu düşünülüyor.

İstiridye : Afrodizyak olarak bahsedilen istiridye üzerine İtalyan ve Amerikalı bilim adamları çeşitli araştırmalar yapmış. Bu araştırmalara göre; içerdiği bazı aminoasitlerin cinselliği sağlayan hormonları tetiklediği görülmüştür.

Lahana : İçindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90’ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.

Kırmızı biber : Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen “capsaicin” adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki etmesinine neden olduğunu ortaya çıkartıyor.

Maydanoz : Maydanoz tam anlamıyla bir vitamin deposudur. Özellikle içindeki B12 vitamini seks gücünü artırır. Ayrıca stresi azalttığı için psikolojik sorunlardan dolayı cinsel problem yaşayanlara da yardımcı olur.

Zencefil : Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

Çilek : Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan meyvelerden. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.

Bal : Bal, cinsel gücü artırıyor. Tarihte bal, seks açısından, çok farklı şekillerde kullanıldı. Eski Yunan ve Ayurvedikler balı, erkeklerin spermlerini kuvvetlendirmek için kullandılar.

Fındık : E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artmasına da yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede etkili.





İlgili Haberler Cinsel işlev bozukluğu delirtiyor!





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.