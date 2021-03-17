Cinsel ilişki hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA PARTNERLERİN BİRBİRİNE KİTLENMESİ OLAĞAN MI?

Bunu muhtemelen daha önce düşünenlerimiz olmuştur. İster inanın ister inanmayın, bu bir mit ya da efsane değil, gerçek. Hatta bu fenomenin tıbbi bir ismi de var ”Penis Captivus”. Bilim henüz bu olayın neden gerçekleştiğini açıklayamasa da bu esnada ne olduğu biliniyor. Vajina kaslarının erkek penisi üzerine kuvvetli bir şekilde kasılması sonucunda gerçekleşiyor. Bu şekilde penis dışarı çıkamıyor ve partnerler ilişkinin ortasında kilitli kalıyor. Fakat şansa bu olay oldukça nadir görülüyor. Eğer size de herhangi bir şekilde olursa da panik yapmayın, genelde birkaç dakika sürüyor.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA İĞRENME DUYGUSU AZALIYOR

Bir insanın salyası, teri, menisi ve kötü vücut kokusu normal şartlarda herkes tarafından iğrenme duygusu uyandırır. Fakat nasıl seks yaparken ya da başka cinsel etkileşimlerde bulunurken iğrenme duygumuz minimuma inebiliyor? Yapılan bir çalışma gösteriyor ki, cinsel uyarılma iğrenme duygusunu azaltıyor ve iğrenmeden, rahatsız olmadan cinsellik yaşamamızda yardımcı oluyor. İnsanın iğrenmesi sebebiyle yapmadığı aktivitelerin bilimsel adı ise ”İğrenme kaynaklı kaçınma”. Cinsel uyarılma ise bu aktiviteleri umursamadan yapmamızı sağlıyor.

ŞİŞMAN ERKEKLER ZAYIF ERKEKLERE GÖRE YATAKTA...

Aslında boyutu da önemli. Ama düşündüğünüz anlamda değil. Araştırmalar şişman erkeklerin zayıf erkeklere göre ince ve zayıf erkeklere göre daha uzun süre dayanabildiğini gösteriyor. Şişman erkekler ortalama 7.3 dakika seks yapabilirken, vücut kitle endeksi daha sağlıklı bir spektrumda olan erkekler ortalama sadece 1.8 dakika seks yapabiliyor. Bunun sebebi ise şaşırtıcı şekilde kadın hormonları. Fazladan kiloları ve yağları olan erkekler kadın seks hormonu olan ”Estradiol” hormonunu zayıf erkeklere göre daha çok salgılıyor. Bu hormon erkeklerin doğal ”erkek” kimyasını bozarak orgazma giden süreyi daha da uzatıyor.

NEDEN BÜYÜK PENİS ERKEKLİK SEVİYESİNİ BELİRLİYOR?

Tarihe baktığımızda uzunca bir süre bu durumun tam tersi söz konusu olmuş aslında. Antik Yunanistan’dan Antik Roma’ya ve hatta Rönesans Dönemi’ne kadar küçük penis daha iyi ve kabul edilebilir görülüyordu. Hatta tiyatro oyunlarında ve hikayelerde erkekler büyük bir penis verilerek cezalandırılıyordu. Michelangelo’nun David’i de bu duruma verilecek başka bir örnek. 1800’lerin sonunda ve 1900’lerin başında pornografik fotoğrafçılık ve hareketli görüntüler ortaya çıkana kadar durum böyleydi en azından. Bu gelişmeler pornografi endüstrisinin gelişmesinde öncü oldu. Pornonun ise büyük bir odağı penisler oldu. Komik bir şekilde daha büyük penisler ve daha büyük göğüsler seks sırasında daha çok haz vereceği düşüncesinin yaratılmasına sebebiyet verdi.

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