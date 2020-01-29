Cinsel ilişki öncesi mutlaka yapılması gereken 5 şey

Cinsel ilişkide tutkuyu artırmak açısından öncesinde yapılması gerekenler oldukça önemlidir. Birazdan vereceğimiz detaylar, hem siz hem de partneriniz için oldukça kritik detaylar...





Uzun süren göz teması çok önemli

Cinsel ilişkinizin daha tutkulu hale gelmesi için ilk adım olarak partnerinizle birbirinizin gözlerinin içine bakın. Onu ne kadar istediğinizi gözlerinizle anlatın. Sıcak bir gülümseme, minik öpücükler, göz göze bakışmalar. Partneriniz bundan çok etkilenecek.





Negatif enerjiyi yatağınıza taşımayın

Yorucu ve sıkıntı bir günün ardından yatağa geçmeden önce muhakkak rahatlamanız gerektiğini unutmayın. Negatif düşünceleri yatak odanızın dışında bırakın ve partnerinizin de aynı şekilde davranmasını sağlayın. Bu konuda sizden daha gerginse onu rahatlatmak için birkaç güzel söz söyleyebilir ve masaj yapabilirsiniz. Mutlu düşünceler, seksi de daha arzu dolu hale getirecektir.









Fantezilerinizi birbirinize anlatmaktan çekinmeyin

Sağlıklı bir ilişkide fantezilere oldukça önem verilir. Güzel ve tutkulu bir cinsel hayat aynı zamanda mutlu bir evliliğin ve birlikteliğin anahtarıdır. Fantezi kurma konusunda kötü olduğunuzu düşünüyor ya da bundan çekiniyorsanız, tüm bu düşünceleri kafanızdan atın. Partnerinizle yatak odanızda özgür olduğunuzu ve seksten zevk almak için sizi engelleyen hiçbir şey olmadığını unutmayın.





Ön sevişmeyi kısa tutmayın

Ön sevişme hem erkek hem de kadın için orgazma rahat ulaşabilmek açısından oldukça önemlidir. Erkeklerin ön sevişmeyi kısa tutup bir an önce sekse geçmek istedikleri bir gerçek. Ancak seksi mutlu sonla bitirmek istiyorsanız, ön sevişmeyi atlamamanız gerekiyor. Ön sevişmeyi uzatan çiftler aynı anda orgazm olabiliyor.





Hassas noktaların gücünü kullanın

Seks öncesi romantik dokunuşlar, özellikle kadınlar için oldukça önemli. Daha kolay orgazm olmayı sağlayan bu dokunuşlar, erkeklerin de uyarılmasını sağlıyor. Vücudun dış noktaların başlayarak merkeze doğru yapacağınız dokunuşlar, seks hayatınızı ateşleyecek.



