Cinsel ilişkinizi vajinismus engellemesin

Vajinismus kasılmaları şiddetli olduğu için cinsel birleşmeyi imkansız hale getirir ve evliliklerde problemlere yol açabilir. Ülkemizde ortalama her 10 kadından 1'ini etkiliyor ve ilişkilerde ciddi problemlere yol açıyor.

Psikolojik nedenler arasında toplumda cinsellik ve bekaretin algılanışı, cinsel bilgilendirmedeki yetersizlik, tecrübesizlik ve tabular ağırlıklı olarak ön plana çıkmaktadır. Cinselliğin kötülenmesi, kızlık zarına yüklenen aşırı anlam, ilk denemelerde acı duyma veya bunun böyle duyulması, cinselliği ayıplayan bir aile, eşini sevmeme, yanlış iletişim, dinsel ve ahlaki dogmalar da problemin ortaya çıkmasında önemli yer tutar.

Vajinismus nasıl oluşur?

Temelini fiziksel acıdan korkmak ve bu acıyla cinselliği ilişkilendirmenin oluşturduğu vajinismusu tetikleyen durum geçmişte yaşanmış bir deneyim ya da hiç yaşanmamış bir acı beklentisi de olabilir. Buna rağmen kadında çoğu zaman uyarılmayla ilgili problem olmaz. Vajinal lubrikasyon denilen vajinanın ıslanması da gerçekleşebilir ve klitoral orgazm da yaşanabilir. Ancak vajina çevresindeki kasılan kaslar ilişkiye müsaade etmez.

Yaşanan bu durum yetersizlik düşüncelerine sebep olabileceği gibi cinsel ilişkiden kaçınmaya hatta bir süre sonra uyarılamamaya kadar gidebilir. Eşler arasında evliliğin sona ermesine kadar varan bir sürece sebebiyet verebilen bu rahatsızlığın tanısı, ancak pelvik muayeneden sonra konabilir.

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır?

Öncelikli olarak jinekolojik muayeneden geçmek gerekir. Bu durum organik bir sebepten dolayı yaşanıyorsa hekim, gerekli tedavi için hastayı bilgilendirir. Eğer organik bir sebebe bağlı değilse o zaman olayın ruhsal yönünü değerlendirmek için bir ruh sağlığı uzmanına gitmekte yarar var. Tedavi genelde iki aşamalı olur.

İlk aşamada fobik kaçınmayı ortadan kaldırmak için gerekli tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlar bilişsel terapi, psikodinamik terapi, EMDR, hipnoterapi veya ilaç tedavisi olabilir. İkinci aşama ise davranışçı bir yöntem olan genişletme egzersizleridir. Bu egzersizler hastaya anlatılarak evde uygulaması için ödev şeklinde verilir. Tedavide çiftle birlikte konuşulur ama gerekli görülürse bireysel olarak da görüşülebilir.

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