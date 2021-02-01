Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 23 yaşında intihar eden Emre Y.'ye 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan'ın (70) cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve yargılama sonucu Tarhan 26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada mahkeme gizli ses kaydını delil olarak kabul etmişti. Kararın ardından DHA'ya konuşan Emre Y.'nin gözü yaşlı annesi Hülya Oya Y. "Mahkeme güzel bir karar verdi. Ama benim çocuğumu geri getirmeyecek tabi bu karar. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. Yavruma da bundan sonra güneşin doğduğuna inanıyorum" dedi. Emre Y.'nin ablası Aslı K. da ''Ben Emre ile her gün beraberdim. 'Abla ben bu hayata nasıl başlayacağım. Ben burada hayatıma başlayamazken karşı taraf elini kolunu sallayarak geziyor' diye her gün ağlıyordu” diye konuştu.

Çorlu'da, 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Y., 29 Nisan 2019'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Y.'nin, sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

26 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan Vedat Tarhan, 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın itirazı üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Vedat Tarhan, 19 Ağustos 2019'da Çanakkale'de yakalanıp tutuklandı. Tarhan, Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 10'uncu duruşmasında 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan herhangi bir indirime gidilmeden 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gizli ses kaydı delil oldu

Mahkeme, davaya ilişkin gerekçeli kararını da açıklayarak Tarhan'ın 26 yıl hapis cezası almasını sağlayan en kritik delil konumundaki gizli ses kaydını 'hukuka uygun ve hükme esas delil' olarak kabul etti. 20 dakikaya yakın süren kayıtta Tarhan, Emre Y.’ye yönelik eylemlerini kabul etti. Kararda, "Mağdurun uğradığı cinsel istismar eylemleri nedeniyle beden ve ruh sağlığı bozuldu. Ruhsal olarak çöküntü yaşaması nedeniyle sanığın eylemlerine karşı koyması hayatın olağan akışına da uygun değil. Sanığın, mağdura yönelik zincirleme şekilde ‘nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediği yönünde mahkememizde tam bir vicdani kanıya varılmıştır" denildi.

Anne: Yaşadıkları askerde ortaya çıktı

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı’na (DHA) gözyaşları içinde anlatan anne Hülya Oya Y., oğlunun yaşadığı cinsel istismar olayının vatani görevini yaptığı sırada kendisine yapılan bir el şakasında krize girmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Çocuğunun askerdeyken hastaneye götürüldüğünü ve komutanın da durumu çağırdığı ablalarına anlattığını belirten anne, 20 gün izin aldıktan sonra oğlunun bir daha askere gitmediğini teskere aldığını kaydetti.







