Cinsel organ çürüten ‘Et yiyen ülser hastalığı’

Genellikle bu sorun, uzak tropik ülkelerde görülmesi muhtemel olan bir hastalıktır. Zehirli bakteriler, genital etini tahriş eden ülserlerin büyümesine ve yayılmasına neden olur. Hastalık yayıldıkça, bakteriler eti tamamen yemeye başlar.

Çevrimiçi eczane chemist-4-u.com, nadiren cinsel yolla bulaşan ve et yiyen ülsere neden olan Donovanosis isimli hastalığı şimdiye dek üç kez “resmen” tespit ettiklerini dile getiriyor.

Site tarafından aktarılan bilgiye göre hastalık, Bolton'da iki kez 15 ila 25 yaş arasında bir kadında, son 12 ay içinde ise bir Southport sakininde görülmüş.

Donovanosis'in kendisi antibiyotiklerle tedavi edilebilse de, zaman ve erken teşhis çok önemlidir.

Enfeksiyonlar genellikle genital bölgede görülür. Ancak burun, ağız ve göğüs çevresinde de görülebilir. Toplamda tam dört tip Donovanosis vardır.

Birincisi, “ülserogranülomatöz” olarak bilinen dokunulduğunda kanayan etli kırmızı ülserlerdir.

İkincisi, yükseltilmiş ve düzensiz bir kenara sahip kuru bir ülserdir ve tıpta “hipertrofik” veya “verrüköz” tip olarak bilinir.

Cinsel hastalığın bir diğer çeşidi “nekrotik enfeksiyon”dur; derin ve kötü kokar, dokulara ciddi anlamda zarar verir.

“Sklerotik” veya “sikatrisyel” isimli enfeksiyon ise, skar dokusu ile çevrelenmiş kuru bir lezyondur.

Hastalığı taşıyan biriyle seks yapmak, erkekleri kadınlardan iki kat daha fazla etkileme olasılığı taşır.

Bir kurbanın kanama ülseri ile basit bir temas, belirtilen hastalığın diğer kişiye geçmesi için yeterlidir ve semptomlar bakterilerle temas ettikten bir ila on iki hafta sonra ortaya çıkabilir.

Tedavi olmadıkça, ülserlerin büyüklüğü artar ve diğer bakteriler de ülserlere saldırabilir. Bu da kötü bir koku oluşturur.

Aynı hastalığa yakalanan enfekte erkek ve kadınların yarısının anal bölgelerinde küçük, kırmızı, etli topaklar olarak görülen yaraları vardır.

Hastalık yayıldıkça yumrular yavaş yavaş aşınır ve enfekte bölgedeki dokuları yok etmeye başlar.

Kalıcı genital hasar, cilt renginin kaybı ve genital şişmeyi içeren hastalığa yakalanmayla ilgili olası komplikasyonlar da vardır.

Hastalık genellikle güneydoğu Hindistan, Guyana ve Yeni Gine gibi tropikal ve subtropikal ülkelerde bulunur ve İngiltere'de nadir görülmesi nedeniyle Birleşik Krallık cinsel sağlık web siteleri tarafından derlenen çoğu CYBE listesinde yer almaz.

Araştırmalar, hastalığın yavaş yavaş dünyanın her bölgesine yayılmaya başlayacağını öngörüyor.

“Hastalığa neden olan bakteriler, ‘klebsiella granulomatis’ olarak bilinir ve cilde, cinsel organlara, kasık veya anal bölge etrafına hastalığı enjekte eder. Et kendini etkili bir şekilde tüketirken aynı zamanda lezyonlara ve cilt parçalanmasına neden olur.”

“Sorunu fark etmekteki herhangi bir gecikme, cinsel organların çevresindeki etin tam anlamıyla çürümesine neden olabilir.”

“Bu bakteri aynı zamanda HIV bulaşmasında önemli bir risk faktörüdür.”

Halk Sağlığı İngiltere sözcüsü ayrıca ekliyor: "Donovanosis rahatsızlığı öncelikle tropik ülkelerde veya Amerika, Güney Afrika ve Okyanusya bölgelerinde görülür. İngiltere'de ve dünyanın geri kalanında henüz çok nadiren teşhis ve rapor ediliyor.”

*Chemist-4-u.com internet sitesi, et yiyen ülser için toplamda kaç teşhis olduğunu, teşhis edilen kişilerin yaşını, hangi cinsiyette ve ülkenin hangi bölgesinde yaşadıklarını öğrenmek için ülke çapındaki hastanelerle yakın zamanda temasa geçti.

Dünyaya yayılması beklenen bu korkunç hastalığın daha fazla kişiye zarar vermeden önlenmesini ve konu hakkında erken teşhis çalışmalarının bir an önce geliştirilmesini diliyoruz.

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