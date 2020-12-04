Maltepe'de bir kafeteryada Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu için tutuklanan CHP Maltepe İlçe yöneticisi Umut Karagöz hakkında, "cinsel saldırı", "cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" tehdit" suçundan 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, U.K.'ye 16 yıl 6 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Partiden atılmıştı

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayın doğru olduğunu aktararak Umut Karagöz’ün partiden atıldığını ve parti örgütü olarak cinsel saldırıya maruz bırakılan Z.Y'nin yanında olduklarını duyurmuştu.

Kaftancıoğlu, “Bu konuda tavrımız çok net. Gereğini yaptık. Mağdurun da sonuna kadar yanındayız. Davayı il ve ilçe örgütümüzle birlikte takip edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.





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