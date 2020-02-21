Cinsel yaşamdaki sorunlara PRP koruması

Prostat tedavisi sonrasında penis dokusunda meydana gelen yapı bozuklukları ve sertleşme sorunu PRP ile çözülebiliyor. Prostat nedeniyle cinsel yaşamdaki sorunlara PRP tedavisi ile çözmek mümkün. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Ekici prostat kanseri tedavisi ve PRP tedavisini anlattı.

Prostat hastalıkları cinsel yaşamı nasıl etkiliyor?

Prostat büyümesi, prostat iltihabı (prostatit) ve prostat kanseri cinsel yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor.

Prostat büyümesinde yoğun idrar sorunları yaşayan kişide hem psikolojik hem de organik nedenli sertleşme sorunu ortaya çıkabiliyor. Prostatta büyümeye neden olan moleküler düzeydeki olaylar aynı zamanda peniste sertleşme bozukluğu gelişmesine yol açtığına dair pek çok bilimsel veri var. Prostat büyümesi için kullanılan ilaçlar da sertleşme sorunu nedeni olabiliyor.

Kronik prostatit varlığında da psikolojik ve nedeni tam olarak açıklanamayan organik temelli iktidarsızlık sık görülüyor.

Prostat kanseri olan hastalarda kanserli doku, prostat çevresinden geçerek penise giden sinirleri etkilemişse hastada sertleşme bozukluğu görülebiliyor. Hatta sertleşme sorunları bazen tanı konulmamış prostat kanserinin ilk belirtisi bile olabiliyor. Prostat kanserini tedavi ederken kullandığımız ameliyat, radyoterapi ve ilaç tedavileri de sertleşme bozukluklarına yol açabiliyor.

Kanser tedavileri kalıcı soruna mı yol açıyor?

Prostat kanserinin tedavisi için yapılan radikal prostatektomi (prostatın alınması) ameliyatında penis sinirleri korunmasına rağmen sinirlerde hasar oluşabiliyor. Bu durumun düzelmesi 2 yıla kadar uzayabiliyor. Fakat bu sürede sertleşme fonksiyonunda etkili olan nitrik oksit üretimi azalıyor, penis dokusunda hücre ölümü gerçekleşiyor. Dolayısıyla peniste küçülme ve kalıcı sertleşme bozukluğu yerleşiyor. Pelvik bölgeye (leğen kemiğinin içi) verilen radyoterapi yine aynı mekanizmalarla sertleşme bozukluğuna yol açıyor. Bu arada hem ameliyat hem de radyoterapi aynı şekilde idrar tutmayı sağlayan kasları (sfinkter) etkileyerek idrar kaçırmaya neden olabiliyor.

Peki, bu yan etkileri düzeltmek mümkün mü?

Mevcut kullandığımız tedaviler bazen yetersiz kalıyor. İyi haber şu ki yeni tedavi yöntemleri var. Pek çok bilimsel çalışma PRP ve kök hücre tedavisinin ümit verici sonuçlarını ortaya koydu.

PRP tedavisi nasıl etki ediyor?

PRP, trombositten zengin plazma demektir. Trombositler kan içerisinde bulunan hücrelerdir. İçlerinde doku onarıcı maddeler, enzimler, büyüme faktörleri bulundurur. Bir doku hasarı varlığında hasarlı dokuya yapışarak parçalanır ve içeriği ortaya çıkar. Trombosit içeriği hasarlı dokudaki kök hücrelerini de aktive ederek dokunun iyileşmesini sağlar. Bu potansiyel etkiyi tedavi amaçlı kullanmak için PRP tedavisi geliştirildi.

PRP nasıl hazırlanıyor?

Hastadan küçük bir miktar kan alınıyor. Kandaki milyonlarca trombositi ayrıştırıp elde edilen içeriği hasarlı dokuya uyguluyoruz. Mutluluk aşısı, gençleştirme aşısı, advanced PRP, P-Shot, Priapus Shot olarak da bilinen penise uygulanan PRP tedavileri sertleşme sorunu tedavisinde oldukça yaygınlaştı.

PRP türlerinin arasında fark var mı?

Aslında hepsinin etkinliği benzer. Sadece kullanılan PRP kitleri (ekipmanı) farklı. Bunların içinde ozonlu PRP yöntemi biraz daha etkili. Çünkü trombositler, vücuda doğal olan ozon ile parçalanıyor. Elde edilen trombosit içeriği de daha yüksek yoğunlukta. Dolayısıyla etkinliği daha iyi. Ozonlu PRP sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanıldığında penis dokusunu (kas, sinir, damar) yeniliyor. Sorunlu alanda sertleşme fonksiyonu düzeliyor. Yapılan çalışmalar da bu yöntemin sertleşme sorunu olan erkekler için güvenli ve başarılı olduğunu gösterdi.

PRP hastaya nasıl uygulanıyor?

Ağrı-sızı duymaması için işlemden yarım saat önce hastanın penisine bir krem sürülüyor. Hastadan alınan küçük miktarda kan muayenehane ortamında bir cihazda 45 dakika sonra hazır oluyor. Daha sonra bu içerik iğneyle penise veriliyor.

Kaç seans yapılması gerekiyor?

Hastadan hastaya değişmekle birlikte genellikle 4 seans yeterli. Yan etkisi yok. Hasta birkaç ay içinde sonuç olmaya başlıyor. Başarı oranı da oldukça iyi.

Bu hastalık işaretleri tanıyın

İyi huylu prostat büyümesinde belirtiler farklı evrelerde değişkenlik gösterebilir. En sık görülenler şunlar:

Gece-gündüz sık idrar yapma ihtiyacı,

İdrar yapmaya başladıktan sonra zorluk,

İdrar tazyik düşüklüğü,

Kesik kesik ıkınarak idrar yapma,

Çatallı işeme,

İdrar yaptıktan sonra geride idrar kalma hissi,

Uzun süren damlama,

Sıkışma hissi,

İdrar kaçırma,

İdrarda kan (hematüri),

İdrar yaparken yanma, ağrı.

Özgür Gökmen ÇELENK / Posta

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