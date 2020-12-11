Cinsiyet değiştirme ameliyatında hamile olduğunu öğrendi
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olmaya çalışan ABD'li Wyley Simpson hamile olduğunu öğrendi.
11 Aralık 2020, Cuma 10:56 Son Güncelleme:
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Wyley Simspon, hamile olduğunu öğrendikten sonra 28 yaşındaki nişanlısı Stephan ile birlikte aldığı karar sonucunda hamileliğini sürdürmeye karar verdi ve bebeğini doğurdu.
Ancak bebekleri kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı.
Wyley, daha önce maruz kaldıkları zorbalığı yine yaşadıklarını ancak oğulları Rowan'ın buna değdiğini belirtti.
Simson, yaptığı açıklamada "Her zaman baba olmak istemiştim" ifadelerini kullandı.
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